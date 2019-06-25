Son Dakika Haberleri: Göl ve akarsularda boğulma uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Göl ve akarsularda boğulma uyarısı

1 saat önce

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Metin Alpaslan, yaz aylarının yaşanması nedeniyle göl, gölet ve akarsulardaki boğulmalara karşı uyarıda bulundu.

Göl ve akarsularda boğulma uyarısı, System.String[]
Kırşehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Metin Alpaslan, yaz aylarının yaşanması nedeniyle göl, gölet ve akarsulardaki boğulmalara karşı uyarıda bulundu.
Alpaslan, yaptığı yazılı açıklamada, trafik kazalarından sonra ölüme yol açan en önemli tehditlerden birinin boğulma vakaları olduğunu belirtti.
Sulama kanalları, barajlar, ırmaklar, göl ve göletlerin serinlemek için uygun yerler olmadığını vurgulayan Alpaslan, insanların bu alanlarda sık sık boğulma olaylarıyla karşılaştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Zeminleri genellikle bataklık olduğu yerlerde suya girilmemesi gereklidir. Bataklıklar dibe doğru çekerek, boğulmalara zemin hazırladığı unutulmamalıdır. Boğulmalarda en önemli etken paniğe kapılmaktır. Paniğe kapılan kişi kontrolünü kaybederek boğulma kaçınılmaz hale gelir, bu nedenle panik yapılmaması gereklidir. Özellikle yüzme bilmeyenlerin, derin ve bulanık sulara kesinlikle girmemeleri de gereklidir. Bu tür üzücü olayların yaşanmaması için daha duyarlı davranılmalıdır. Vatandaşlar piknik yapmak, eğlenmek veya dinlenmek için gittikleri yerlerde güvenlik şamandıralarıyla çevrilmemiş, cankurtaran bulunmayan yerlere suya girmemelidirler. Güvenli olup olmadığı bilinmeyen, çay, ırmak, göl, baraj ve kanal gibi yerlerde de dikkatli olunmalıdır. Vatandaşlarımız bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeli, özellikle çocukların bu konuda uyarılmaları da büyük önem arz ediyor."
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:41 Kaynak: AA
Kırşehir, AFAD, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İmamoğlu'nu tebrik ederiz, İstanbul'a hayırlı olsun İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız aday seçimin yenilenmesini istedi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı AK Partili vekilden ezber bozan çıkış: Ordu Valiliği, İmamoğlu'na başkanlık yolunda destek verdi Bülent Arınç'tan 23 Haziran yorumu: Demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:32:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göl ve akarsularda boğulma uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]