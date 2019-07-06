Son Dakika Haberleri: Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru balık bırakılacak
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Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru balık bırakılacak

44 dakika önce

Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru balık bırakılacakANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunun ülke genelindeki 727 adet göl ve gölete bırakılacağını açıkladı.

Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru balık bırakılacak
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunun ülke genelindeki 727 adet göl ve gölete bırakılacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü işbirliğinde 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi'ni yürüttüklerini dile getirdi.
Projeyle, iç sulardaki küçük ölçekli balıkçılığı destekleyerek kırsalda yaşayan vatandaşların kaliteli protein kaynağına ulaşmalarını ve hane halkı gelirini artırmayı, sportif olta balıkçılığı ve reakrasyonel balıkçılığın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:
"Proje kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitümüzde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunu, ülkemiz genelindeki 727 adet göl ve gölete bırakacağız. Ürettiğimiz bu balık yavruları 11 Temmuz tarihine kadar göl ve göletlerimizle buluşmuş olacak."
Pakdemirli, bırakılan balıkların su ürünleri stoklarının gelecek nesillere aktarılması için en az bir kez üremelerine imkan tanınmasının, zaman ve boy konusundaki yapılan düzenlemelere uyulmasının sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından önem arz ettiğini de sözlerine ekledi.
Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru balık bırakılacak
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:24 Kaynak: İHA
Akdeniz, Genel
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