Son Dakika Haberleri: Göl ve Sulak Alanlarda 131 Bin 686 Su Kuşu Sayıldı

Göl ve Sulak Alanlarda 131 Bin 686 Su Kuşu Sayıldı

55 dakika önce

Konya, Karaman, Aksaray ve Nevşehir illerinde bulunan göl ve sulak alanlarda Ocak ve Şubat ayında yürütülen çalışmalar neticesinde 131 bin 686 su kuşunun sayımının yapıldığı bildirildi.

Göl ve Sulak Alanlarda 131 Bin 686 Su Kuşu Sayıldı, System.String[]
Konya, Karaman, Aksaray ve Nevşehir illerinde bulunan göl ve sulak alanlarda Ocak ve Şubat ayında yürütülen çalışmalar neticesinde 131 bin 686 su kuşunun sayımının yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sulak alanlardaki su kuşu değişimlerinin mevsimsel olarak izlenerek bu hususta önemli ölçüde veri sağlamak amacıyla her yıl kış mevsiminin ortasında su kuşlarının sayımının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, 12 Ocak-19 Şubat 2019 tarihleri arasında, "Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görev alanındaki sulak alanlardaki kış ortası su kuşu sayımında 131 bin 686 kuş sayılmıştır" denildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görev alanında Konya, Karaman, Aksaray ve Nevşehir illerinde yer alan göl gibi sulak alanlar bulunuyor. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:34 Kaynak: İHA

Aksaray, Karaman, Konya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Şimdi Sıra Beşiktaş'ta Bakan Murat Kurum Açıkladı! Hem Vatandaşa Hem Memura Ucuz Konut Müjdesi

Husumetlisini Sokak Ortasında Öldürdü, Saklandığı Kümeste Yakalandı Evinde Su Akmayan Vatandaş Belediye Başkanı'na İsyan Etti: Cenabet Geziyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:29:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göl ve Sulak Alanlarda 131 Bin 686 Su Kuşu Sayıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]