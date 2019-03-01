Son Dakika Haberleri: Göl ve Sulak Alanlarda Sazangiller Av Yasağı Başladı

Göl ve Sulak Alanlarda Sazangiller Av Yasağı Başladı

1 saat önce

Türkiye'de 11 ilde bulunan göl ve sulak alanlarda, sazangillerin av yasağının bugünden itibaren başladığı bildirildi.

Göl ve Sulak Alanlarda Sazangiller Av Yasağı Başladı, System.String[]
Türkiye'de 11 ilde bulunan göl ve sulak alanlarda, sazangillerin av yasağının bugünden itibaren başladığı bildirildi.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, yaptığı açıklamada, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'nun batısındaki bazı illerde bulunan sulak alanlar ve göllerde bulunan sazangillerin avına üreme mevsiminin başlaması dolayısıyla 1 Mart'tan itibaren av yasağı geldiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan av yasağının 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini ifade eden Bal, şunları kaydetti:

"Bu tarihler arasında Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Muğla, Osmaniye illerinde sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali (akarsular hariç) diğer türler için avlanma yasağı başlamıştır. Avcılarımızın yasağa riayet etmeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:53 Kaynak: AA

Avrasya, Türkiye, Güncel
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