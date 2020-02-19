Göl yüzeyindeki buzu kırıp hayvanlarına su içiriyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göl yüzeyindeki buzu kırıp hayvanlarına su içiriyorlar - Son Dakika

Göl yüzeyindeki buzu kırıp hayvanlarına su içiriyorlar

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Dilburnu köyünde yaşayan besiciler, Nazik Gölü'nün yüzeyindeki buzları kırarak hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.

Göl yüzeyindeki buzu kırıp hayvanlarına su içiriyorlar, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Dilburnu köyünde yaşayan besiciler, Nazik Gölü'nün yüzeyindeki buzları kırarak hayvanlarının su ihtiyacını karşılıyor.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuk yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hayvanlarına su temini konusunda sıkıntı çeken Dilburnu köylüleri, çareyi kazma ve kürekle Nazik Gölü'nün yüzeyindeki buzları kırmakta buldu. Köylüler yer yer kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaşan buz tabakasını kırarak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak zorunda kalıyor. Dilburnu köyünde hayvancılık yapan Ahmet Canbay, köy halkı olarak yazın ve kışın hayvanlarına Nazik Gölü'nün suyunu içirdiklerini söyledi. Kışın hayvanlarına su içirmek için buz tutan Nazik Gölü'nün buzlarını kırdıklarını belirten Canbay, "Nazik Gölü her sene buz tutuyor. Biz gelip burada buzu kırıyoruz hayvanlarımıza su içiriyoruz. Soğuktan ev sularımızda donuyor. Bizde mecbur buzu kırıp hayvanlarımızı suluyoruz" dedi.


Canbay, göl yüzeyinde kırdıkları alanın geceleri tekrar donduğunu ve ertesi gün yeniden buz tabakasını kırmak zorunda kaldıklarını da sözlerine ekledi. - BİTLİS

Nazik Gölü, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı
Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu Rize'de koronavirüs alarmı! Tayland'dan dönen kişi gözlem altına alındı

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:11:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göl yüzeyindeki buzu kırıp hayvanlarına su içiriyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]