Son Dakika Haberleri: Golan'da "Ramat Trump" adı verilen yerleşim biriminin temeli atıldı
Son Dakika Güncel Haber

Golan'da "Ramat Trump" adı verilen yerleşim biriminin temeli atıldı

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini taşıyacak yeni Yahudi yerleşim biriminin temelini attı.

Golan'da
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini taşıyacak yeni Yahudi yerleşim biriminin temelini attı.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun, ABD Başkanı'nın Golan'daki İsrail egemenliğini tanıma kararına teşekkür mahiyetinde olan "Ramat Trump" ismindeki yeni yerleşim biriminin temelini attığı belirtildi.
Netanyahu, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Son 10 yılda biz burada sınırda (Suriye sınırı) olmasaydık neler olurdu, hepimiz biliyoruz. İran ile onun kolu olan Hizbullah'ın sınıra ve genel olarak Suriye'ye hakim olma girişimlerine karşı çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İsrail hükümeti, Trump'ın Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanımasının akabinde yeni yerleşim birimi inşa etme kararı almıştı.
ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:39 Kaynak: AA
Golan Tepeleri, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anthony Davis, Los Angeles Lakers'a gidiyor Fenerbahçe'nin istediği Max Kruse'nin, Amerika'da poker oynadığı iddia edildi! Netanyahu'nun eşine, devletin kaynaklarını suistimalden 15 bin dolar para cezası Suudi Arabistan ve ABD uçakları Basra Körfezi'nde ortak uçuş yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 22:06:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Golan'da "Ramat Trump" adı verilen yerleşim biriminin temeli atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]