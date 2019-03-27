Son Dakika Haberleri: Golan'ı İşgal Eden İsrail'le Ada'yı İşgal Eden Rumlar Aynı Oranda Suçlu"

Golan'ı İşgal Eden İsrail'le Ada'yı İşgal Eden Rumlar Aynı Oranda Suçlu"

35 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, "Golan Tepeleri'ni işgal eden İsrail ile Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'ni işgal eden Rumların aynı oranda suçlu olduklarını" söyledi.

Golan'ı İşgal Eden İsrail'le Ada'yı İşgal Eden Rumlar Aynı Oranda Suçlu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, "Golan Tepeleri'ni işgal eden İsrail ile Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'ni işgal eden Rumların aynı oranda suçlu olduklarını" söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Töre, bir ticari geminin kaptanının Gazimağusa Limanı'na giriş yaptığı gerekçesiyle Rum yönetimi tarafından gözaltına alınması üzerine yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs'ı da kendilerinin gören Rumları şımartan ABD ve Avrupa Birliği'dir. Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak kabul eden ve tanıyan ABD, Rumların da beklentilerini artırmıştır. Golan Tepeleri'ni işgal eden İsrail ile Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'ni işgal eden Rumlar aynı oranda suçludurlar." ifadelerini kullandı.

Töre, gemi kaptanının gözaltına alınmasıyla "Helenizm'in ırkçı yaklaşımının Limasol'da yeniden ortaya çıktığını" belirterek, Limasol'da konferans vermeye giden KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a da sopalarla saldırıldığını hatırlattı.

Türkiye olmasaydı Rumların Kıbrıs'ın tamamını işgal edeceklerine, Birleşmiş Milletler ve ABD'ye karşı uyanık olunması gerektiğine dikkati çeken Töre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayır (Ohi) Günü'nü Yunanistan ile kutlayan Rum kesiminde küçük çocukların elinde Yunan bayrakları ve haçlar vardı. Gazeteler tatil nedeniyle yayınlanmadı. 25 Mart Hayır (Ohi) Günü Türk düşmanlığı gösterileriyle yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine, turizmine, sporuna, kültürel kimliğimize, sosyal yapımıza sürekli saldırılar düzenleyen, ambargolar ve izolasyonlar uygulayan Rumların uslanıp, zihinsel değişiklik yapmalarını beklemeyiniz. Rumların faşist, ırkçı ve Helenist davranışları gittikçe artmaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Kıbrıs, İsrail, Güncel
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