Son Dakika Haberleri: Golan İşgali Meşru Görülemez"

Golan İşgali Meşru Görülemez"

4 dakika önce

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, Golan'ın İsrail tarafından işgalinin meşru görülemeyeceğini belirterek, "Golan'ın işgalinin meşrulaştırılması bir insan hakları ihlalidir.

Golan İşgali Meşru Görülemez
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, Golan'ın İsrail tarafından işgalinin meşru görülemeyeceğini belirterek, "Golan'ın işgalinin meşrulaştırılması bir insan hakları ihlalidir.
Golan işgali meşru görülemez." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Golan'ın işgalinin meşrulaştırılmasının bir insan hakları ihlali olduğunu ifade etti.

İslam İşbirliği Teşkilatını harekete geçmeye çağırdıklarını dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Bağımsız ve Daimi İnsan Hakları Komisyonu'nun güçlendirilmesine, İslam dünyasındaki ulusal insan hakları kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesine ihtiyaç olduğu görülmektedir.
Bu ve benzeri konularda kısa vadeli çıkarlar orta ve uzun vadeli menfaatlerimizin önüne geçmemelidir.
Bu konuda TİHEK olarak elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu bildirmek istiyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:06 Kaynak: AA

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