Son Dakika Haberleri: Golan Tepeleri: Abd, Trump'ın Kararıyla İsrail'in Egemenliğini Tanıdı
BBC

Golan Tepeleri: Abd, Trump'ın Kararıyla İsrail'in Egemenliğini Tanıdı

45 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ilan eden deklarasyonu imzaladı.

Golan Tepeleri: Abd, Trump'ın Kararıyla İsrail'in Egemenliğini Tanıdı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ilan eden deklarasyonu imzaladı.

Trump deklarasyonu imzalarken Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı'na bu kararından dolayı teşekkür etti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nin İsrail askerleri tarafından, " Suriye'ye karşı adil meşru müdafaa savaşı sırasında ele geçirildiğini" söyledi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'de işgal, 1981'de ilhak etmişti.

İşgal sonrası bölgede yaşayan Suriyeli Arap nüfusun çoğu çatışma sırasında kaçmak zorunda kalmış, uluslararası toplum da İsrail'in ilhak kararını tanımamıştı.

İsrail daha sonra Golan Tepeleri'nde Yahudi yerleşimleri inşasına da başlamıştı.




Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın deklarasyonu imzalamasının ardından Washington'u eleştirdi.

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1110214829258784768

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma günü İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada, Trump'ı eleştirmiş ve "yeni bir kriz yaratmakla" suçlamıştı.

Erdoğan, "Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz. Trump'ın Golan Tepeleriyle ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir" demişti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:59 

İsrail, Golan Tepeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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