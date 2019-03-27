Golan Tepeleri'nde Bulunan Petrol, Suudi Arabistan'daki Toplam Petrol Rezervlerinden Fazla"

ABD
Başkanı Trump
'ın İsrail
işgali altındaki Suriye
toprağı olan Golan Tepeleri
'ni "İsrail toprağı" olarak tanımasının sebebi ortaya çıktı. Yaklaşan İsrail parlamento seçimlerine ilişkin Trump'ın Netanyahu'ya desteği olarak algılanan Golan Tepeleri kararının arkasında, bölgedeki su ve petrol kaynakları da bulunuyor. Konuyla ilgili konuşan Ardan Zentürk
, "Golan Tepeleri'nin altında çok büyük petrol yataklarının olduğunu nedense kimse konuşmuyor. Bu petrolün toplam miktarı şu anda Suudi Arabistan
'daki toplam petrol rezervlerinden fazladır. Burada petrol bulan da, ABD'nin neocon siyonistlerinin bir araya geldiği Genie Energy şirketidir." dedi. Tel Aviv
'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs
'e taşıyarak kenti İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamış olan ABD Başkanı Donald Trump
, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni de "İsrail toprağı" olarak tanıdığını açıkladı. Kudüs kararında olduğu gibi dünyanın çeşitli bölgelerinden çeşitli düzeylerde tepkilerle karşılanan Golan Tepeleri kararının arkasında, yaklaşmakta olan İsrail parlamento (Knesset) seçimlerinin yanı sıra coğrafyadaki su ve petrol kaynakları olduğu ortaya çıktı.
Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Star
gazetesi yazarı Ardan Zentürk, "Golan Tepeleri'nin altında çok büyük petrol yataklarının olduğunu nedense kimse konuşmuyor. Bu petrolün toplam miktarı şu anda Suudi Arabistan'daki toplam petrol rezervlerinden fazladır. Burada petrol bulan da, ABD'nin neocon siyonistlerinin bir araya geldiği Genie Energy şirketidir." diye konuştu.
Golan Tepeleri'nin ABD tarafından adeta bir gösteriyle İsrail'in toprağı olarak tanınmasının uluslararası hukuk bağlamında bir anlam ifade etmediğini anlatan Zentürk, "Donald Trump önce Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etti. Devamında da Golan Tepeleri'ni hiç üzerine vazife olmayan ve hukuken hiçbir anlamı olmayan bir kararnameyle İsrail'in toprağı kabul etti." dedi.
Bu kararın bölgenin İsrail'in toprağı olduğu anlamına gelmediğini söyleyen Zentürk, "Bunun iyi niyetli yorumları şöyle geliyor; (İsrail'de) Netanyahu'yu başbakan olarak görmek istiyor. 9 Nisan'da yapılacak olan seçimde kendisine bir destek sağlamak istedi." sözlerini kullandı.
ABD'ye hakim olan neocon (yeni muhafazakarlık) siyonist lobinin ve evanjelik siyosinst ittifakın uzun vadeli hedefleri göz önüne alındığında bu yorumun dünyayı sadece körlüğe götüreceğini anlatan Zentürk, "Golan Tepeleri'nin altında çok büyük petrol yataklarının olduğunu nedense kimse konuşmuyor. Genie Energy şirketi, baktığınız zaman bütün ABD'nin neocon siyonistlerinin bir araya geldiği bir şirkettir. Bu şirket şu anda İsrail toprağı olarak kabul edilmiş olan Golan Tepeleri'nde petrol buldu. Bu petrolün toplam miktarı şu anda Suudi Arabistan'daki toplam petrol rezervlerinden fazladır." diye konuştu.
Golan Tepeleri'ndeki petrolün uluslararası piyasaya sürülmeye başladığı gün dünyadaki bütün petrol dengelerinin değişeceğini söyleyen Ardan Zentürk, "Bunun sonucunda İsrail tipik bir petrol ihracatçısı ülke konumuna gelir. Nasıl ki Doğu Akdeniz
'deki doğal gaz yataklarına el koyarak bir doğal gaz ihracatçısı ülke konumuna getirilmek isteniyorsa, bütün bunları göz ardı ederek yaşanan gelişmeleri yorumlamamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
ABD'nin bu kararının bütün Orta Doğu
için tek bir alarm taşıdığını söyleyen Zentürk, sözlerini şöyle tamamladı: "ABD artık Orta Doğu'daki sınırların değişebilirliğini kabul etmiş ve hatta değişmesi gerektiğine ilişkin süreci başlatmıştır. Bugünden itibaren Türkiye
dahil İran
, Irak
, Suriye, Lübnan
vesaire hiçbir ülkenin sınır güvenliği diye bir kavram yoktur. Emperyalizm, 22 bölgede savaş çıkartarak bu bölgenin haritasını değiştireceğini 80'li, 90'lı yıllardan beri duyuruyor. Biz anlatmaya çalışıyoruz, nihayet olaylar kapıya dayanınca insanlar anlamaya başladı" dedi.
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