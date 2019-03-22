Golan Tepeleri neden bu kadar önemli?
1 saat önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Golan Tepeleri sonsuza kadar bizim kalacak" açıklamasından üç yıl sonra ABD'nin burayı "İsrail toprağı" olarak tanıması bölgenin neden bu kadar önemli olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi.
İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Golan Tepeleri
sonsuza kadar bizim kalacak" açıklamasından üç yıl sonra ABD
'nin burayı "İsrail toprağı" olarak tanıması bölgenin neden bu kadar önemli olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:27
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