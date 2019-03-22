Son Dakika Haberleri: Golan Tepeleri neden bu kadar önemli?

Golan Tepeleri neden bu kadar önemli?

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Golan Tepeleri sonsuza kadar bizim kalacak" açıklamasından üç yıl sonra ABD'nin burayı "İsrail toprağı" olarak tanıması bölgenin neden bu kadar önemli olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Golan Tepeleri sonsuza kadar bizim kalacak" açıklamasından üç yıl sonra ABD'nin burayı "İsrail toprağı" olarak tanıması bölgenin neden bu kadar önemli olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:27 

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Golan Tepeleri, Ekonomi
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