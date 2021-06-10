Gölbaş'ında deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geçen yıl kurulan Acil Durum Arama Kurtarma Derneği (ADAK), deprem tatbikatı yaptı.
ADAK ekiplerinin tatbikatı, Gölbaşı Kaymakamlığı binasında yapıldı. Senaryo gereği, binaya çatıdan giren ekipler, üst katlara çıkan depremzedeleri, güvenli bir şekilde bulundukları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.
Tatbikatı, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan da takip etti.
Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, ADAK ekibini, başarılı geçen tatbikatın ardından kutladı.
Öte yandan Atatürk Sahil Park'ta vatandaşlara AFAD iş birliğiyle "Afet Farkındalık Eğitimi" veriliyor. Eğitimler, 12 Haziran'a değin sürecek.
Kaynak: AA
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