Gölbaş'ında deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Tatbikatı, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan da takip etti.

ADAK ekiplerinin tatbikatı, Gölbaşı Kaymakamlığı binasında yapıldı. Senaryo gereği, binaya çatıdan giren ekipler, üst katlara çıkan depremzedeleri, güvenli bir şekilde bulundukları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

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