Gölbaşı Aile Sağlık Merkezleri'nde salgına karşı tedbirler alındı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi korona virüs salgını kapsamında önlemlerine ve çalışmalarına devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından ilçede bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinde, koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarının yapıldığını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "İlçe genelinde bulunan aile sağlık merkezlerimizde dezenfekte çalışmalarını tamamladık. Aldığımız tedbir ve önlemlerle çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Camilerimiz, taksi durakları ve berberler gibi vatandaşlarımızın yoğunlukla tercih ettiği bölgelerde de ilaçlama ve dezenfektan çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Sizlerin sağlığı bizler için her şeyden önemli. Sizlerde lütfen sosyal mesafe kurallarına uyarak hem kendinizin hem de sevdiklerinizin sağlığını koruyun" açıklamasında bulundu.

Artan vakalar sonrası Gölbaşı Belediyesi'ne girişlerde HES uygulamasını hayata geçirdiklerini de anımsatan Ramazan Şimşek "Bu sayede vatandaşlarımızın sağlığını ve belediyemize giriş çıkışlardaki önlemlerimizi arttırmış olacağız. Giriş çıkışlarda sıkıntı yaşamamak adına Belediyemiz de işi olan vatandaşlarımızın HES kodu almalarını önemle rica ederiz. Alınan karar için Ankara Valiliği'ne teşekkürlerimizi iletmek isterim" ifadelerini kullandı. - ANKARA