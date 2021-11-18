Üye Girişi
GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ - Son Dakika

GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ

18.11.2021 10:40
GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ

BURSA Ovası'ndaki tarım arazilerine su sağlayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü.

BURSA Ovası'ndaki tarım arazilerine su sağlayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Bursa Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Fevzi Çakmak, baraj gölünde suyun yüzde 70 oranında çekildiğini belirterek, Göletler dolmazsa çiftçi ciddi anlamda mağdur olacak. Daha az su isteyen ürünlerin ekilmesi gerekecek. Bu da gelir kaybına yol açacaktır dedi.

Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı'nda su seviyesi, iklim değişikliğinden kaynaklı kuraklık ve vahşi sulama nedeniyle düştü. Uludağ ve Katırlı dağlarından doğan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajda yaşanan kuraklık, bölge çitçilerini tedirgin etti. Yer yer yaklaşık 150 metre kadar çekilen göl, dronla havadan görüntülendi.

'SUDAN TASARRUF ETMEMİZ GEREK'

Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi İkinci Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Fevzi Çakmak, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan barajın çok değerli olduğunu belirtti. Çakmak, 'Çünkü, artık tarımsal araziler sulanabildiği ölçüde değerli. Araziler sulandığı zaman verim 2-3'e katlanabiliyor. Çiftçinin ekonomik anlamda getirisi de artıyor. Özellikle iklim değişikliği ve yağışların düzensiz olduğu dönemlerde bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu bu göletlerden karşılayarak daha verimli ürün alabilmek mümkündür. Şu an Gölbaşı Barajı'nın neredeyse yüzde 70'inin çekildiğini gözlemlemekteyiz. Bu mevsim olarak doğal karşılanabilir ancak bu kadar su seviyesinin düşmesi suyun tasarruflu kullanılmaması, suyun doğru yöntemlerle kullanılmaması, suyun tarlaya giderken uygun yöntemlerle götürülmemesi dolayısıyla kayıp kaçak oranının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Gölet alanından tarla başına suyun minimum kaçak oranıyla götürülmesi sağlanmalıdır. Bu da kapalı boru sistemiyle ve basınçlı sulama sistemiyle mümkündür. Şu anki sistemde genelde kanal ve kanaletlerle su tarlaya götürülmektedir. Bu anlamda da kayıp kaçak oranı yükselmektedir. Tarlaya geldikten sonra da yine mevcut vahşi sulama yöntemlerinin terk edilmesi gerekmektedir. Basınçlı, yağmurlama ya da damla sulama yöntemlerinin kullanılarak sudan tasarruf etmemiz gerekmektedir' dedi.

'AZ SU İSTEYEN ÜRÜNLERİN EKİLMESİ GEREKECEK'

Kuraklığın ekilen tarım ürünlerinde değişiklik oluşturabileceğini söyleyen Çakmak, 'Kış aylarında yağan karın baharda erimesiyle, derelere karışan suların göletlere ve barajlara dökülmesiyle bu göletler dolmaktadır. Son yıllarda iklim ve yağış rejimi değişmekte. Kar yağışları azalmakta. Göletler dolmazsa çiftçi ciddi anlamda mağdur olacak. Burada ürün desenini de değiştirmek gerekebilir. Daha az su isteyen ürünlerin ekilmesi gerekecek. Bu da gelir kaybına yol açacaktır' dedi.

GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ
GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ
GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ
GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ
GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ
GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ
GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ
GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ
GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ
GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ
GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ
GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ
GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ
GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ

Uludağ Üniversitesi, Kestel, Tarım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi 11:10 Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın 11:02 Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 11:01 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor 11:00 Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti 10:42 İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti Ekranda Süleyman Demirel dönemi başlıyor 10:37 Ekranda Süleyman Demirel dönemi başlıyor
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? 10:27 Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem 09:51 Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem

Son Dakika Haberleri
11:10 Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi
11:08 Çatıdan kendini aşağı atan adamı, polis işte böyle kurtardı
11:02 PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü
11:02 Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın
11:00 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:00 Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti
11:00 Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor
10:57 Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl aradan sonra albüm müjdesi
10:46 İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek
10:44 TSK: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü
Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülüyordu! Suikastçı örümceklerin izine rastlandı Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülüyordu! Suikastçı örümceklerin izine rastlandı         
11:14
Çatıdan kendini aşağı atan adamı, polis işte böyle kurtardı Çatıdan kendini aşağı atan adamı, polis işte böyle kurtardı         
11:08
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü         
11:02
Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti         
11:00
Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl aradan sonra albüm müjdesi Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl aradan sonra albüm müjdesi         
10:58
Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil         
10:42
Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı         
10:29
Yargı dizisinde yeni yüz Yargı dizisinde yeni yüz         
09:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı         
08:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz         
01:16
Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu         
21:42
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 11:17:29. #1.13#
SON DAKİKA: GÖLBAŞI BARAJI'NIN YÜZDE 70'İ KURUDU, UZMANDAN UYARI GELDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement