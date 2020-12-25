Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu, çiftçiler endişeli - Son Dakika

BURSA Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük bir kısmına su kaynağı olan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu. Geçen sene bu zamanlarda barajın suyla dolu olduğunu belirten çiftçi Ali Ünal, "Çok endişeliyiz. Ektiğimiz sebzeleri sulayacağız ama barajda su yok. Yağmur duası ediyoruz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1933 yılında tarım arazilerini sulamak için, Bursa'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu. Uludağ ve Katır Dağları'ndan akan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajda yaşanan kuraklık, bölge çitçilerini endişelendirdi. Kıyıdan, yer yer 100 metreye kadar çekilen baraj, dronla havadan görüntülendi.

'EKTİĞİMİZ SEBZELERİ SULAYACAK SU YOK'

Narlıdere Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Ünal, "Biz ovamızda bu gölden faydalanıyoruz. Her sene bu zamanlar dolu olurdu. Ama bu sene kuraklıktan dolayı bomboş duruyor. Çok endişeliyiz. Çünkü sebze ektikten sonra sulama yapacağız ama barajda su yok. Yer altlarında da su yok. Uludağ'a kar yağacak ki gölete su akacak. Hiç sulama yok. Zaten hep yağmur duası ediyoruz" dedi.