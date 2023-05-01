Gölbaşı beldesinde ceviz büyüklüğündeki dolu beyaza bürüdü - Son Dakika
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Gölbaşı beldesinde ceviz büyüklüğündeki dolu beyaza bürüdü

01.05.2023 18:30

Bitlis genelinde etkili olan yağışlar Gölbaşı beldesinde dolu yağışına dönüştü. 20 dakika aralıksız devam eden dolu yağışı beldeyi beyaza bürüdü. Valilik uyarıda bulunarak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Ceviz büyüklüğündeki dolu beldeyi beyaza bürüdü

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde etkili olan dolu adeta beldeyi beyaza bürüdü.

Bitlis genelinde sabah saatlerinde sağanak yağmur şeklinde etkili olan yağışlar, Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde dolu yağışına dönüştü. Yaklaşık 20 dakika aralıksız devam eden dolu yağışı beldeyi beyaza bürüdü. Cep telefonlarıyla kayda alınan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı görenleri şaşırttı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada ise kentte yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenildiği bildirilerek, "Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA
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Güroymak, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı beldesinde ceviz büyüklüğündeki dolu beyaza bürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölbaşı beldesinde ceviz büyüklüğündeki dolu beyaza bürüdü - Son Dakika
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