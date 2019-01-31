Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Şimşek: "Mutlu Gölbaşı İçin El Ele Vereceğiz"

Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Şimşek: "Mutlu Gölbaşı İçin El Ele Vereceğiz"

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, mutlu bir Gölbaşı için sefere çıktıklarını söyledi.

Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Şimşek:
Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, mutlu bir Gölbaşı için sefere çıktıklarını söyledi.

Cumhur İttifakı ve MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, geçmişte ilçeye hizmet eden belediye başkanlarını ziyaretleri kapsamında eski Belediye Başkanlarından Erdal Eren ve Cevdet Kara ile görüştü. Şimşek, eski başkanların yanı sıra Gölbaşı'na emek verenleri tecrübelerinden faydalanmak adına ziyaret etmeye gayret gösterdiğini söyledi. Şimşek, "31 Mart mahalli seçimleri öncesinde Gölbaşımıza hizmet verenlere vefa ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bu görüşmelerde kendilerinin tecrübelerinden faydalanmak adına istişarede bulunduk. Her şey şüphesiz mutlu bir Gölbaşı için diyoruz. Bunun için de Gölbaşımıza emek veren, Gölbaşıımıza değer verenlerle el ele ilçemizi geleceğe taşımak istiyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Erdal Eren, MHP, Ramazan Şimşek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'den Çarpıcı Karar! 2 Kritik Yeri AK Parti ve MHP'ye Bıraktı Binali Yıldırım'ın İstifa Açıklaması Sonrası Meclis Başkanlığı İçin Kulislerde Öne Çıkan 6 İsim

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 11:54:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Şimşek: "Mutlu Gölbaşı İçin El Ele Vereceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]