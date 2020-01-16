Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek'ten yarıyıl tatili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek'ten yarıyıl tatili mesajı - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek'ten yarıyıl tatili mesajı

6 saat önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yarıyıl tatiline girecek tüm öğrencilere mutlu ve huzurlu bir tatil diledi.

Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek'ten yarıyıl tatili mesajı, System.String[]

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yarıyıl tatiline girecek tüm öğrencilere mutlu ve huzurlu bir tatil diledi.

Şimşek, yayınladığı mesajında belediye olarak ilçedeki okulların neredeyse tamamına ulaşarak eksiklerinin giderilmesi noktasında çaba gösterdiklerini belirtti.

Mesajında çocuklara da seslenen Şimşek, "Sevgili çocuklar, eğitim, sadece öğretmenlerin çocuklara anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla da gerçekleşir. Tatil bir dinlenme süreci olduğu kadar değişik etkinliklerin de yapılabileceği bir zamandır."

Ramazan Şimşek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu
Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı

Son Dakika Haberleri
18:43 Eskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklama - Son Dakika
18:42 Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
18:41 Ormanda tartıştığı arkadaşını vurdu - Son Dakika
18:40 Drift yapmaktan ceza alan sürücü kazada öldü - Son Dakika
18:40 Ankara'da işkenceci gasp çetesine operasyon: 20 gözaltı - Son Dakika
18:08 Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Son Dakika
17:15 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 18:48:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek'ten yarıyıl tatili mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]