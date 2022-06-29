Gölbaşı Belediye Başkanı'ndan Melih Gökçek'e 'Adıyaman Jelibonu' Göndermesi: "İlk Mahsulleri İkram Etmeye Başladık" - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı'ndan Melih Gökçek'e 'Adıyaman Jelibonu' Göndermesi: "İlk Mahsulleri İkram Etmeye Başladık"

29.06.2022 16:27
Gölbaşı Belediye Başkanı'ndan Melih Gökçek'e 'Adıyaman Jelibonu' Göndermesi: "İlk Mahsulleri İkram Etmeye Başladık"

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ekonomi yazarı Murat Muratoğlu'nun ironik “Jelibon rezervi bulundu” paylaşımını gerçek zanneden Melih Gökçek’e gönderme yaptı. CHP’li Yıldırım, yanındaki kutunun üzerinde “Adıyaman Jelibonu” yazan bir kase jelibonla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınladı ve “Gölbaşı Belediyesi olarak, Adıyaman'da bulunan jelibon rezervlerinden çıkan ilk mahsulleri vatandaşlarımıza ikram etmeye başladık” dedi.

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ekonomi yazarı Murat Muratoğlu'nun ironik "Jelibon rezervi bulundu" paylaşımını gerçek zanneden Melih Gökçek'e gönderme yaptı. CHP'li Yıldırım, yanındaki kutunun üzerinde "Adıyaman Jelibonu" yazan bir kase jelibonla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınladı ve "Gölbaşı Belediyesi olarak, Adıyaman'da bulunan jelibon rezervlerinden çıkan ilk mahsulleri vatandaşlarımıza ikram etmeye başladık" dedi.

Ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, sosyal medya hesabında dün yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'da petrol bulunduğu yönündeki açıklamasına atıf bulunmuş ve "Adana'da bulunan petrolden sonra Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı" demişti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı bir televizyon programında, Muratoğlu'nun paylaşımını gerçek zannederek, "Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum, itiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var, çocuklar yer ya; jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon, bilmiyorum. Yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya bakın" diye konuşmuştu.

Sunucunun, "Fake (sahte) falan olmasın Başkanım" uyarısı üzerine Gökçek, "Hayır, fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı yeni açıkladı dikkat ediyorsanız. Adana'dan sonra yeni bir şey daha açıkladı. Hemen Polatlı'nın arka tarafında" karşılığını vermişti.

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda Melih Gökçek'e gönderme yaptı. Yanındaki kutunun üzerinde "Adıyaman Jelibonu" yazan bir kase jelibonla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınlayan Yıldırım, "Gölbaşı Belediyesi olarak, Adıyaman'da bulunan jelibon rezervlerinden çıkan ilk mahsulleri vatandaşlarımıza ikram etmeye başladık" dedi.

YORUMLAR
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'6 milyar dolarlık jelibon bulundu' açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum '6 milyar dolarlık jelibon bulundu' açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum Melih Gökçek '6 milyar dolarlık jelibon bulundu' sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor Melih Gökçek '6 milyar dolarlık jelibon bulundu' sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı'ndan Melih Gökçek'e 'Adıyaman Jelibonu' Göndermesi: 'İlk Mahsulleri İkram Etmeye Başladık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı Belediye Başkanı'ndan Melih Gökçek'e 'Adıyaman Jelibonu' Göndermesi: "İlk Mahsulleri İkram Etmeye Başladık" - Son Dakika
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