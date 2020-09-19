Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yayımladığı mesajında Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman gazilerin yanında olduklarını vurguladı.

Gazilik ruhunun, Türk Milletinin milli karakteri olduğunu söyleyen Şimşek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, bu toprakları vatan kılma uğruna ve yurt canlarından vazgeçerek mücadele veren kahraman gazilerimizin onur ve şeref günüdür. Cumhuriyetimizin Kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı verilişinin de 99. yıldönümü olan bugün tarihimizi bizlere hatırlatma günüdür.

Bu cennet vatan, bayrağımızın, ezanımızın gölgesinde ilelebet var olacaktır. Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim ama 'vatanım olmadan yaşayamam' diyen gazilerimiz, vatan size minnettardır. Bizler de her zaman gazilerimizin ve ailelerin yanında olacağız. Bu yurdu bizlere vatan yapan bütün vatan evlatlarımızın Gaziler Günü'nü kutluyor, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz kahramanlarımıza minnetlerimizi sunuyorum."