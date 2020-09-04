Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Zabıta Haftasını kutladı - Son Dakika

Gerçekleşen ziyarette Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftci ile bir araya gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, özellikle koronavirüs salgını sürecinde özveri ile çalışan zabıtalara Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftci nezdinde teşekkür etti.

"Zabıtamız Gölbaşı Belediyemizin aynasıdır." diyen Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Zabıtamız gece gündüz demeden fedakarca çalışarak, belediyemizi en iyi şekilde temsil eder. Zabıtamıza gerek çalışmalarından dolayı gerekse salgın süresindeki başarılarından dolayı teşekkür ediyor, Zabıta Haftalarını kutluyorum."

Zabıtaların belediye ve vatandaşlar arasındaki köprü görevini de gördüğünü sözlerine ekleyen Ramazan Şimşek "Zabıta teşkilatımız, yaptığı çalışma ve denetimlerle halkımızın esenliği için bütün gayretleri ve çabaları ile hizmetlerini sürdürüyorlar. Güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlamanın yanında, kentsel gelişimimize de çok büyük katkılar sağlıyorlar. Gölbaşı Belediyesi zabıta teşkilatı nezdinde Türkiye'nin dört bir yanında görevlerini sürdüren bütün zabıtalarımızın günü kutlu olsun." dedi.