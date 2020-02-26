Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek esnafla buluştu - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek esnafla buluştu

7 saat önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Şehit Oğuz Kağan Usta Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafın sorunlarını dinledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek esnafla buluştu, System.String[]

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Şehit Oğuz Kağan Usta Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafın sorunlarını dinledi.

İş yerlerinde ziyaret ettiği esnafla yemek yiyen Şimşek, göreve geldikleri günden bugüne kadar yapılan hizmetleri anlattı.

Ramazan Şimşek, her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, sorunlara çözümler üretmek ve beklentileri öğrenebilmek için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Kahvaltı sofralarını kendileriyle paylaşan vatandaşlara teşekkür eden Şişmek, yapacakları Üniversiteler Caddesi Projesi'yle Gölbaşı'na sinema salonu kazandırmak için çalışma başlattıklarını aktardı.

Şimşek, verdikleri sözleri yerine getirdiklerini vurgulayarak, "Gölbaşımızı geliştirecek ve kalkındıracak projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ramazan Şimşek, Oğuz Kağan , Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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