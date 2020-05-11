Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek faaliyetlerine başlayan berber ve kuaförleri gezdi - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan ve bugün yeniden faaliyetlerine başlayan berber ve kuaförleri ziyaret etti.

Şimşek, ziyaretlerinde esnafa hayırlı kazançlar dileyerek, iş yerlerindeki dezenfeksiyon çalışmalarını yakından inceledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, dükkanlarının kapılarını açacak esnafı ziyaret ederek "hayırlı olsun" dediklerini belirterek, "Belediyemiz her zaman esnafın yanındadır. Gölbaşı sınırları içerisinde faaliyet gösteren çok kıymetli berber ve kuaför kardeşlerim, zorlu dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde her zaman yanınızda olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Sizler de bizlerle iletişime geçerek taleplerinizi iletebilirsiniz." dedi.

Öte yandan, Gölbaşı Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı. Belediye tarafından hazırlanan kitlerin esnafa dağıtılmasına başlandı.