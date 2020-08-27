Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, halı saha inşaat alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İkizce Mahallesi'nde inşaat çalışmalarına başlanan halı sahada, incelemelerde bulundu.

Başkan Şimşek, yaptığı açıklamada, imzalanan protokol sonrası halı sahaların çalışmalarının başladığını aktardı.

İkizce Mahallesi'nde bulunan inşaat çalışmalarını yakından inceleyerek, geleceğin sporcularını yetiştirme noktasındaki ilk adımı attıklarını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Alt yapımızı güçlendirerek, başarılı, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak sporcular yetiştirmek en büyük gayemiz. Projenin sene sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Taşpınar, Hacılar, Yavrucuk, İkizce, Karagedik, Bağiçi, Çimşit, Emirler mahallelerine yapılmasını planlıyoruz. Cumhuriyet Kapalı Salonumuz bu zamana kadar pek çok sporcuyu ağırladı. Yenilenen yüzü ile de başarılı müsabakalara ve antrenmanlara ev sahipliği yapacaktır. Yeni spor salonumuzun da müjdesini paylaşmak isterim. Bu sayede spor tesislerimiz ve alt yapımız ile ilimize, ilçemize yakışır olacağız."

İncelemelerde Başkan Ramazan Şimşek'e eşlik eden İkizce Mahalle Muhtarı Fahrettin Dönmez ise halı saha çalışması için Şimşek'e teşekkürlerini iletti.