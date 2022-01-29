Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, hemşehri dernekleri ile buluştu - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin başkanları ile bir araya geldi.

Gölbaşı'nda özel bir işletmede gerçekleşen toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da katıldı.

Başkanı Şimşek, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Gölbaşı hepimizin doğduğu, büyüdüğü, eşimizin ve dostumuzun olduğu bir evdir. Seçimden seçime değil her zaman ilçemiz için elimizden geleni ortaya koymalıyız. Hep birlikte el ele vererek Gölbaşı'nı hak ettiği konuma getireceğiz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ise çalışmalarından dolayı Şimşek'e teşekkür etti.

Karakaya, "Nereden geldiğimiz önemli mi, elbette önemlidir. Geldiğimiz yeri elbette unutmayacağız. Ama bulunduğumuz yer karnımızın doyduğu, çoluklarımızın geleceğini inşa ettiği yerdir. Biz Gölbaşı'ndayız dolayısıyla Gölbaşılıyız." dedi.

Gölbaşı Belediyesinin hazırladığı Büyük Merkezi Gölbaşı ve Üniversiteliler Caddesi Projesi'nden de bahseden Karakaya, "Gölbaşı'nı bir bütün olarak sahil ile birleştirecek ve ilçenin çehresini değiştirecek büyük bir proje üzerinde iki yıldır bir çalışma yönetiliyor. İnşallah önümüzdeki aylarda başlanacak. Ayrıca Gölbaşı'ndaki öğrencileri ilçeye bağlayacak ve değer katan Üniversiteliler Caddesi Projesi de çok önemlidir. Bu proje sadece öğrencileri ilçeye bağlamak ile kalmayacak ayrıca belediyenin aktifine giren 200 milyon liralık bir değerdir. Arazi satılmıyor. Orada bulunan boş arazi belediyeye alınarak üzerine değer katılarak Gölbaşı Belediyesinin bilançosuna varlık olarak girmesi önemli." ifadelerini kullandı.