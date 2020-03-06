Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, kamu çalışanı kadınlara çiçek dağıttı - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kamu kurumlarında çalışan kadınlara çiçek hediye etti.

Şimşek, eşi Yeşim Şimşek ile beraber Kaymakamlık, Adliye, Vergi Dairesi, Emniyet Müdürlüğü ve okulları ziyaret etti.

Başkan Şimşek, söz konusu kurumlardaki kadın çalışanlara Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yetiştirdiği çiçekleri dağıtıp 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan'a da çiçek hediye etti.

Belediye Başkanı Şimşek, "Kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri ilk kadın pilot, kaymakam ve belediye başkanı örnekleri hep ülkemizde olmuştur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bugün bütün resmi kurumlarımızda çalışan kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutladık. Başarılar dileyerek, her zaman bizim baş tacımız olduklarını ilettik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Şehit Demet Sezen Spor Kompleksi'ni, Pazar günü kadınlarımızın kullanımına açacağız. Buradan duyuru yapıyorum. Gölbaşı'ndaki bütün siyasi parti temsilcilerinin kadın kolları başkanlarını, 8 Mart'taki açılışımıza davet ediyorum. Zaten ben kendilerini tek tek aradım. Yanımızda olmalarını bekliyorum. Sırat köprüsünden geçtiğimiz bu günlerde birlik ve beraberlik mesajını vereceğimize inanıyorum."