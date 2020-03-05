Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Konya yolu çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Konya yolu çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Konya yolu çalışmalarını inceledi

6 saat önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Fen İşleri Müdürü Hakan Göçer ile birlikte ilçede yapımı devam eden Konya yolu inşaat çalışmasını yerinde inceleyerek, yetkililerden bildi aldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Konya yolu çalışmalarını inceledi, System.String[]

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Fen İşleri Müdürü Hakan Göçer ile birlikte ilçede yapımı devam eden Konya yolu inşaat çalışmasını yerinde inceleyerek, yetkililerden bildi aldı.

Başkan Şimşek, yaptığı açıklamasında, Konya yolunun inşaat çalışmasının şu an itibari ile yüzde 67'sinin tamamlandığını söyledi.

Ekiplerin vardiyalı bir şekilde çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade eden Şimşek, "Bu hızla giderse Eylül ayında Konya yolumuz tamamlanmış olacak. Allah nasip ederse ekim ayında yolumuzu tamamen kullanmaya başlayacağız." dedi.

Başkan Şimşek, "Konya Yolu Projesi'nin hızlı bir şekilde ilerlemesi için Hükümetimiz ile sürekli görüşmeler yaptık ve görüşmeler sonucunda hükümetimiz Konya Yolu Projesi'nin hızlı bir şekilde yapılması için gereken tüm desteğini vermiştir. Projemizin hızlı bir şekilde ilerlemesi konusunda destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yolumuz kısa sürede tamamlanacak ve Ekim ayında hizmete açılmış olacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:08 Kaynak: AA
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