Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: "Manevi zenginliğin doruğa ulaştığı günlerdeyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: 'Manevi zenginliğin doruğa ulaştığı günlerdeyiz' - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: "Manevi zenginliğin doruğa ulaştığı günlerdeyiz"

6 saat önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mübarek üç ayların başlangıcı Receb'in insanlığı Ramazan'a hazırlayan bir mevsimin ilk adımı olduğunu ifade ederek "Manevi zenginliğin doruğa ulaştığı günlerdeyiz" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek:

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mübarek üç ayların başlangıcı Receb'in insanlığı Ramazan'a hazırlayan bir mevsimin ilk adımı olduğunu ifade ederek "Manevi zenginliğin doruğa ulaştığı günlerdeyiz" dedi.


Üç ayların en bereketli günler olduğuna dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yayınladığı mesajda, "Bir mübarek üç ayların daha başlangıcındayız. İçinde bulunduğumuz Recep ayı insanlığı Ramazan'a hazırlayan bir mevsimin ilk adımıdır. Bugünlerimiz manevi zenginliğin doruğa ulaştığı günlerdir. Bir şeyi istemek ve bunun için çaba harcamak anlamına gelen Regaib Kandili de kandiller geçidinin birincisidir. Tövbe ayı olan mübarek üç ayların ilki Receb, bizleri Ramazan'a hazırlayan bir mevsimin da ilk adımıdır" dedi.


"Dayanışma ve yardımlaşma zamanı"


Başkan Şimşek, mesajını şu şekilde sonlandırdı:


"Unutulmamalıdır ki Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran bugünler dayanışma ve yardımlaşma duygularının doruklara ulaştığı günlerdir. Zamanın en feyizli ve en bereketli günleri olan bugünlere ulaştığımız için Yüce Allah'a şükürler olsun. Regaip Kandili, Yüce Allah'ın biz kullarına birçok lütuf ve ihsanlarda bulunduğu bir mağfiret ve rahmet gecesidir. Bu rahmet ve mağfiret günlerinde kıymetli Gölbaşılı hemşehrilerimiz başta olmak üzere büyük Türk milletinin ve tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaib Kandili'ni tebrik ediyorum." - ANKARA

Regaib Kandili, Ramazan Şimşek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük
Son dakika: İçinde çok sayıda yolcu bulunan feribot Çanakkale'de lodos sebebiyle karaya oturdu Son dakika: Diyanet'ten umre ziyareti açıklaması: Yeni kayıt alınmayacak Aydın Adliyesinin maskotu Baronaz, cezaevine gönderilince avukatı tahliye talebinde bulundu

Son Dakika Haberleri
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu
16:19 Megastar Tarkan'dan kazasız kul olmaz'a
15:45 Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı
15:42 Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan Muhafız dizisi davalık oldu
15:18 Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 16:35:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: "Manevi zenginliğin doruğa ulaştığı günlerdeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]