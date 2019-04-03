Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Mazbatasını Aldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Ramazan Şimşek, mazbatasını aldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Ramazan Şimşek, mazbatasını aldı.



İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alan Şimşek, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.



Ziyaretle ilgili açıklama yapan Şimşek, şunları kaydetti:



"Gölbaşı'mızın kıymetli sakinleri tarafından bizlere gösterilen teveccüh sonucu Belediye Başkanlığını kazandık. Bugün mazbatamızı İlçe Seçim Kurulu yetkililerinden aldıktan sonra Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek kendilerine takdim ettik. Ziyaretimde kıymetli büyüğümüzün elini öpüp emirlerini aldık."

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