Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Mazbatasını Aldı

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Mazbatasını Aldı

24 dakika önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Ramazan Şimşek, mazbatasını aldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Ramazan Şimşek, mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alan Şimşek, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Şimşek, şunları kaydetti:

"Gölbaşı'mızın kıymetli sakinleri tarafından bizlere gösterilen teveccüh sonucu Belediye Başkanlığını kazandık. Bugün mazbatamızı İlçe Seçim Kurulu yetkililerinden aldıktan sonra Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek kendilerine takdim ettik. Ziyaretimde kıymetli büyüğümüzün elini öpüp emirlerini aldık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:00 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bartın'da AK Parti Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti, Yine MHP Kazandı Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı MHP'li Başkan Selahattin Şerbetçi, Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti MHP'den Gülnar Seçiminin İptal Kararına İtiraz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:24:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]