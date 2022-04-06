Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek sağlık çalışanlarıyla sahur yaptı - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek sağlık çalışanlarıyla sahur yaptı

06.04.2022 10:48
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek sağlık çalışanlarıyla sahur yaptı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sahurda sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sahurda sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Şimşek, Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesini sahurda ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarına gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür eden Şimşek, ardından hastanede tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şimşek, her zaman sağlık çalışanlarının yanında olacaklarını belirterek, "Sağlık hizmetlerimizin temel taşı konumundaki sağlık çalışanlarımızla zaman zaman bir araya gelerek sıkıntılarını dinlemek bize inanılmaz bir mutluluk veriyor. Onlar özellikle pandemi döneminde bizler için gece gündüz demeden canlarını tehlikeye atarak mücadele ettiler. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak o gün olduğu gibi bugün de yanlarındayız." dedi.

Belediye Başkanı Şimşek, sahur yemeğinin ardından hastaneden ayrıldı.

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Ramazan Şimşek, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek sağlık çalışanlarıyla sahur yaptı - Son Dakika


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