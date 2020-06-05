Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, sporda

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 5 Haziran Dünya Koşu Günü kapsamında Ankara'da belediye başkanları arasında sporda meydan okuma başlattı.

Şimşek, Eymir Gölü'nde koşarak, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye meydan okudu.

Şimşek, koronavirüs salgını sonrası normalleşmeye başlanıldığı bu günlerde sporun ve sağlığın önemine dikkat çekmek için sporda meydan okuma dönemi başlattığını söyledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye meydan okuyan Başkan Şimşek, "Bugün Ankara'mızın nadide ilçesi hemen yanı başında 2 doğal gölü bulunan yemyeşil doğaya sahip Gölbaşı'ndan 5 Haziran Koşu Günü'nün bizlere ilham vermesini temenni ederek, genç kardeşlerimiz arasında sıkça yapılan, güzel Türkçe'mizde karşılığı meydan okuma olan challenge etkinliğini başlatıyorum. Buradan koşunun ve yürüyüşün insan sağlığı üzerindeki önemine dikkat çekmek için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye meydan okuyorum" dedi.