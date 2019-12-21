Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten, engelli gence destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten, engelli gence destek - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten, engelli gence destek

6 saat önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, zihinsel ve ortopedik engelli gencin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, zihinsel ve ortopedik engelli gencin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, eşi Yeşim Şimşek ile tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğu belirlenen genci, evinde ziyaret etti.

Şimşek, tekerlekli sandalyeyi anne Meryem Gökkoyun'a teslim etti.

Ailenin yaşadığı evin kötü koşullarda olduğunu gören Şimşek, evde tadilat yapılması ve evin ihtiyaçlarının giderilmesi emrini de verdi.

Meryem Gökkoyun'un gözlerinin rahatsız olduğunu da öğrenen Ramazan Şimşek, katarakt ameliyatını üstleneceğini söyledi.

Anne Gökkoyun'un, ameliyat döneminde oğluna bakacak kimsenin bulanmadığını ve bu nedenle ameliyat olmak istemediğini belirtmesi üzerine ise Şimşek, ameliyat süresince engelli gencin bakımının üstlenilenileceğini bildirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten, engelli gence destek

Ramazan Şimşek, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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