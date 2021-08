Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten yaz okullarına ziyaret

Spora verdiği önemi her fırsatta dile getiren Başkan Şimşek, "Çocuklarımızın, gençlerimizin spor dalları ile ilgilenmesi bizler için çok önemli. Sizler geleceğin yıldızları olacaksınız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiniz günlerin gelmesi ve bizlere farklı branşlarda gurur yaşatmanız en büyük temennimiz" açıklamasında

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek her yıl geleneksel olarak düzenlenen yaz spor okullarını ziyaret ederek, öğrenciler ile buluştu.

