Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten Zabıta Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Zabıta Haftası" dolayısıyla Zabıta Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Şimşek, ziyarette yaptığı konuşmada, zabıta personelinin belediye ile vatandaşlar arasında köprü kurduğunu söyledi.

Zabıta personeline yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Şimşek, "Zabıta, yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımıza güvenli, sağlıklı ve düzenli bir ortam sağlıyor." dedi.

Zabıta personeli de ziyaretinden dolayı Şimşek'e teşekkür etti.