Gölbaşı Belediye Başkanı ve eşinden pastalı doğum günü sürprizi - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, sokağa çıkma yasağı yüzünden eşinin doğum gününü kutlayamadığını belirterek yardım isteyen vatandaşın talebini, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek yerine getirdi.

Gölbaşı'nda yaşayan Ahmet Sedat Adalıer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle doğum günü olan eşi Türesin Adalıer için pasta alamadığını belirterek Gölbaşı Belediyesinden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, pasta alıp çiftin yaşadığı Taşpınar Mahallesi'ne gitti.

Şimşek ve eşini kapıda karşılayan Ahmet Sedat Adalıer, "Hayatımızın en güzel sürprizi oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ramazan ve Yeşim Şimşek, pastayla yanına gittikleri Türesin Adalıer'in doğum gününü kutladı.

Sürpriz karşısında çok mutlu olan Türesin Adalıer, Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek ve eşine teşekkür etti.

Adalıer çiftinin yanından ayrılan Başkan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, daha sonra sokak hayvanlarını besledi.