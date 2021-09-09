GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI YILDIRIM'DAN, BAŞKANIMIZA ZİYARET - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırım, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

Belediye Başkanımız Kılınç ise yaptığı konuşmada, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Nazik ziyaretlerinden ötürü Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Başkanla, belediyemizin çalışmaları ve güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulunduk. El birliğiyle şehrimizi topyekun kalkındıracak çalışmalara imza atacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkanımız ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırım bir süre sohbet etti.