Gölbaşı Belediye Meclisi'nden Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Meclisi Mehmetçiğe destek verdi.

Belediye Meclisi Toplantısı öncesinde İdlib'deki hain saldırı sonrası şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Daha sonra Belediye Meclisi'ndeki AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti gruplarının ortak bildirisi okundu.

Partilerin ortak bildirisinde " Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize düzenlenen hain hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz." İfadelerine yer verildi.