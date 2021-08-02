Gölbaşı Belediye Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti grubu ortak bir önerge ile orman yangını yaşanan bölgelere yardım gönderilmesini istedi.

Parti gruplarının ortak önergesi Mecliste görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Mecliste grubu bulunan 4 partiye orman yangınlarının olduğu bölgelere yardım gönderilmesi için verdiği önergeden dolayı teşekkür etti.

Şimşek, Meclis olarak her zaman devletin yanında olduklarını ifade etti.

"Son dönemde ülkemizde meydana gelen afetlerden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara açıl şifalar diliyorum. Rabb'im yardımcımız olsun. Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman bu ülkede yaşayan vatandaşların yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Ben ilgili belediye başkanlarının tamamının aradım. Gölbaşı belediyesi olarak yanlarında olduğumuzu söyledim." diyen Şimşek, bölgelere gerekli tüm yardımların gönderileceğini aktardı.

Gölbaşı Muhtarlar Derneği Başkanı Satılmış Deveci de Gölbaşı Belediye Meclisini ziyaret ederek, ilçe için yapılan çalışmalardan dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.

Deveci, güzel hizmetlerin devamını beklediklerini aktardı.

hizmetlerin devamını diliyorum. Her zaman sizin yanınızdayız" dedi.

Gölbaşı Belediyesi Meclis toplantısı önergelerin okunmasıyla sona erdi.