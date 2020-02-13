Gölbaşı Belediye yollarda tuzlama çalışması yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye yollarda tuzlama çalışması yaptı - Son Dakika

Gölbaşı Belediye yollarda tuzlama çalışması yaptı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi karla mücadele ekipleri akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yollardaki buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Gölbaşı Belediye yollarda tuzlama çalışması yaptı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi karla mücadele ekipleri akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yollardaki buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapıyor.


İlçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla belediye ekipleri harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşan karla mücadele ekipleri akşam saatlerinden itibaren ana arterler başta olmak üzere ilçenin tüm mahallelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.


Belediye Başkanı İskender Korkut, kış şartlarına karşı tüm tedbirlerin alındığını ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin her an hazır bekletildiğini söyledi. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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