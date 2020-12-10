Gölbaşı Belediyesi, 1. Etap Bisiklet Yolu'nu tamamladı

İlçede hayata geçen bu proje sayesinde vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik ettiklerini vurgulayan Başkan Ramazan Şimşek, "Projemiz sayesinde vatandaşlarımız sosyal aktivitelerini rahatlıkla yapabilecek, şehrin gürültüsünden uzakta doğa ile iç içe bisiklet sürebilecek. Bu kapsamda projelerimiz de devam edecek." ifadelerini kullandı.

Şimşek, yaptığı açıklamada, vatandaşların Mogan Gölü manzarası eşliğinde bisiklet sürme keyfini yaşayacağını belirterek, projenin Gölbaşı'na hayırlı olmasını temenni etti.

PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı

Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar