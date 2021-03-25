Gölbaşı Belediyesi 56. yaşını kutladı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi, kuruluşunun 56. yıl dönümünü düzenlenen programla kutladı.

Gölbaşı Belediyesi binasında gerçekleşen kutlama programına geçmiş dönem başkanlarından Mümtaz Sarıtaş, Erdal Eren, Cevdet Kara ve Abdülnasır Haşlak katıldı. Geçmiş dönem belediye başkanlarını makamında ağırlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, salgın sebebiyle coşkuyla kutlanamasa da hayata geçirecekleri projeler ile Gölbaşı'nın değerine değer katacaklarını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde temeli atılan bilardo kompleksinden bahseden Başkan Şimşek, " Türkiye'nin en güzel bilardo kompleksinin temelini attık. Artık Dünya Bilardo Şampiyonaları Gölbaş'ında oynanacak" dedi.

1992 yılından bu zamana kadar turizme açılamayan Tulumtaş Mağarası'nın ihalesinin bittiğini aktaran Başkan Şimşek, "İnşaat çalışmaları başladı. Allah izin verirse çok yakın zamanda Türkiye'nin en oksijeni bol mağarasını turizme kazandıracağız. Gölbaş'ımızı turizm cenneti yapma yolunda önemli adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mogan Gölü kıyı bandına yaptıkları yürüyüş yolu ve bisiklet yolunun tamamlandığını ve bu hizmetin vatandaşlar tarafından büyük heyecanla ve mutlulukla karşılandığını ifade eden Şimşek, "2. etap çalışmalarının ise nisan ayında ihalesi gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin en nitelikli kesim alanı Gölbaşı'nda

Kurban kesim ve satış alanının geçtiğimiz yıl hizmete sunulduğunu açıklayan Başkan Şimşek, "Türkiye'nin en nitelikli kapsamlı hayvancılık bölgesinin ilk adımını atarak Et Entegre Tesisi Canlı Hayvan Pazarı ve Et Satış Üniteleri Projemizi de hayata geçirdik. Salgın sürecini de dikkate alarak hijyenik kuralların ön planda olduğu bir alan tasarladık. 100 kurban çadırı konumlandırdığımız alan 100 bin metrekare üzerine kuruldu. Otomatik kesim sistemi ile helal kesim sağlanırken, vatandaşlarımızın da ibadetlerini usule ve hijyene uygun ortamda kesmelerine zemin hazırladık. Alanda günde 240 kesim yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Tarım fuarı tamamlanmak üzere

"Gölbaşı'nda gerçekleşecek olan tarım fuarı hakkında da bilgi vermek isterim" diyen Başkan Ramazan Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Fuar vesilesiyle 60 bin kişinin Gölbaşı'na gelmesini hedefliyoruz. Bu da Ankara'mız ve Gölbaşı'mızın ekonomisine katkı demek. Gelen turistlerin Gölbaşı'mızın güzelliklerini görmeleri ve Ankara'yı turizm cenneti yapma yolundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Başkan Ramazan Şimşek'in projelerini açıklamasının ardından Gölbaşı Belediyesi'nin kuruluşunun 56. yıl dönümü kutlama pastası belediye başkanları tarafından hep birlikte kesildi. Pasta kesimin ardından Başkan Şimşek, hizmetlerinden dolayı eski başkanlara hizmet teşekkür plaketi takdim etti. Eski belediye başkanları ve Başkan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi'nde emeği geçen eski personellere hediye takdim etti. Programın sonrasında Gölbaşı Belediyesi'nin dünden bugüne fotoğraf sergisi gezildi. Program başkanların hatıra fotoğrafı çekinmesinin ardından son buldu. - ANKARA