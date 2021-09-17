Gölbaşı Belediyesi; AGROTEC Tarım Fuarı ile yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor - Son Dakika

Balkanlardan Türki Cumhuriyetlere uzanan coğrafyanın, en büyük buluşma noktası AGROTEC 2021 24. Uluslararası Tarım Fuarı, 16 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yerli ve yabancı pek çok katılımcıyı bir araya getiren organizasyon 19 Eylül'e kadar Gölbaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Gölbaşı Belediyesi Fuar Alanı'nda devam edecek.

Gölbaşı Fuar Alanı'nda gerçekleşen fuar; Tarım Makineleri, Traktör ve Ekipmanları, İş Makineleri, Ürün Depolama Makineleri, Sulama Ekipmanları, Tarım İlaçları, Gübre, Organik Tarım, Sera, Sebze ve Meyve Fidancılığı, Hayvancılık, Drenaj Teknolojileri, Peyzaj ve Tarıma dair tüm ürünler yerlerini aldı. Tarım, hayvancılık, su ve yem endüstrisi ile tohum ve fidancılığı da bünyesinde barındıran AGROTEC 2021'in açılış töreni, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şişek, İlçe kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, TKDK Başkanı Dr. Muhammet Adak, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile yerli ve yabancı birçok siyasi ismin katılımı ile gerçekleşti.

Yüz altmışın üzerine katılımcı ve üç yüzün üzerinde markanın katılımı ile gerçekleşen fuarın açılış günü ''Süt Sağma Yarışması'' ile başlayan etkinlikler ikinci günde de. ''En İyi Elma Yetiştiricisi ve En İyi Domates Yetiştiricisi'' yarışmaları ile devam etti. Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erol Eraslanoglu, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman görevlisi Osman Özyurt, Gölbaşı Belediyesi Kültür Müdürü Ruhsar Yardımcı, Gölbaşı Belediyesi Ruhsat ve denetim Müdürü İzzet Yiğit'in jüri üyeliği yaptığı yarışmaya 11 domates, 10 da elma yetiştiricisinin katıldı. Şekil ve koku, lezzet/aroma, iç olgunluk yapısı ve kabuk kalınlığı kategorilerine göre değerlendirme yapan jüri üyeleri hijyen kurallarına dikkat edilmesine büyük özen gösterdi.'' En İyi Domates Yetiştiricisi '' yarışmasında Çayırlı Mahallesi'nden Yakup Kale 176 puanla birinci oldu ve ödülünü Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Tanrıverdi'nin elinden aldı,167 puanla ikinci olan Karaoğlan Mahallesi'nden İrfan Çimen ödülünü Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü Yavuz Ekici'den aldı. 166 puanlan üçüncü olan Karaali Mahallesi'nden YSS Tarım, ödülünü Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erol Eraslanoğlu'ndan aldı. ''En İyi Elma Yetiştiricisi'' yarışmasında birinciliği Subaşı Mahallesi'nden Suna Kostak göğüsledi ve ödülünü Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Tanrıverdi'nin elinden aldı, Topraklı Mahallesi'nden Hüseyin Tetik ikincilik ödülünü Gölbaşı Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İzzet Yiğit'ten alırken, Oğulbey Mahallesi'nden katılan ve üçüncü olan Nazmi Harmancı ise ödülünü Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erol Eraslanoğlu'nun elinden aldı. İlk 3'e giren yarışmacılar çeyrek altın kazandı. Katılım sağlayan herkese budama makası ve bahçe testeresi hediye edildi.