- Gölbaşı Belediyesi Atıklardan Sokak Kulübesi üretti - Son Dakika

- Gölbaşı Belediyesi Atıklardan Sokak Kulübesi üretti

26.01.2021 13:57

- Gölbaşı Belediyesi Atıklardan Sokak Kulübesi üretti Gölbaşı Belediyesi'nden patilere çatı Ankara'da etkili olan soğuk hava sonrası sokak hayvanları için harekete geçen Gölbaşı Belediyesi, hafriyatların geri dönüşümü ile ürettiği sokak kulübelerini, ilçenin belli noktalarına...

- Gölbaşı Belediyesi Atıklardan Sokak Kulübesi üretti

Gölbaşı Belediyesi'nden patilere çatı

ANKARA - Ankara'da etkili olan soğuk hava sonrası sokak hayvanları için harekete geçen Gölbaşı Belediyesi, hafriyatların geri dönüşümü ile ürettiği sokak kulübelerini, ilçenin belli noktalarına yerleştireceklerinin müjdesini verdi.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplanan hafriyatları geri dönüşüm ile sokak hayvanları için kazandırdı. Dışarda kalan sokak hayvanlarının zor şartlardan etkilenmemesi için Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde ortak çalışmaya imza attıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Temizlik işleri ekiplerimiz topladıkları hafriyatları Fen işleri ekiplerimiz ile buluşturdu. Fen İşleri Müdürlüğümüz atölyesinde yapılan çalışmalar ile sokak hayvanlarımıza ev kazandırdık. Bu sayede atık ürünlerin geri kazandırılmasını sağlarken aynı zamanda da sokak hayvanlarımıza birer çatı sağlamış olduk. Yaptığımız kulübelerimizi Gölbaşımızın belli bölgelerine yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Can dostlarımız artık sıcacık bir yuvaya kavuşuyor" dedi.

Atıklardan sanata

Daha önce yapmış oldukları sanat eserleri ile de geri dönüşüme verdikleri önem dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Fen İşleri Müdürlüğümüz atık malzemeleri kullanarak yaptıkları dekoratif hediyelik eşyalarla, geri dönüşüme katkı sağlamışlardı. Şimdi de Temizlik İşleri ekibimiz fikirleri ile bir ışık yaktı ve köpek kulübelerimiz ile canlara bir çatı sağlandı. Bende emekleri ve çalışmaları sebebiyle kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

- Gölbaşı Belediyesi Atıklardan Sokak Kulübesi üretti
- Gölbaşı Belediyesi Atıklardan Sokak Kulübesi üretti
- Gölbaşı Belediyesi Atıklardan Sokak Kulübesi üretti
- Gölbaşı Belediyesi Atıklardan Sokak Kulübesi üretti

Fen İşleri Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Gölbaşı Belediyesi Atıklardan Sokak Kulübesi üretti - Son Dakika


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