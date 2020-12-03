Gölbaşı Belediyesi cadde ve sokaklarda temizlik ve denetim çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, temizlik ve zabıta ekipleri, tüm cadde ve sokaklar ile vatandaşların ortak kullanım alanlarında her türlü dezenfeksiyon çalışmalarına ve denetimlerine devam ediyor.

Gölbaşı genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların yoğun olarak geçtiği caddelerde, duraklarda, dükkan önlerinde ve parklarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak devam ettirdiklerini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Halkın yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda dezenfeksiyon çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz ise özellikle pazar yerlerindeki denetimlerine aralıksız devam ediyor." dedi.

Virüsten korunmak için evden çıkmamanın önemini vurgulayan Başkan Şimşek, "Gölbaşılı vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde vatandaşlarımızın yanındayız. Virüsten korunmak için vatandaşlarımızın evde kalmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarını gezerek hem pazarcı esnafını hem de alışveriş yapan vatandaşları teftiş etti, HES kontrolü yaptı.

Zabıta ekipleri, bir yandan da hijyen ve gıda malzemelerinin fahiş fiyatla satılmasını önlemek amacıyla denetimleri sürdürüyor.

Ekipler, ayrıca ekmek fırınları ve pastanelerde hijyen denetimlerini de sürdürüyor.