Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyesi Çalışan İşçilerine Zam Yaptı

Gölbaşı Belediyesi Çalışan İşçilerine Zam Yaptı

1 saat önce

Gölbaşı Belediyesi ile çalışan kadrolu işçiler arasında 2 yıllık toplu sözleşme imzalandı.

Gölbaşı Belediyesi Çalışan İşçilerine Zam Yaptı, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi ile işçileri temsilen Hizmet-İş sendikası 2 yılı kapsayan zam oranını eflasyonun üzerinde belirlendi. Zam oranın dağılımı ilk altı ay %11, ikinci altı ay % 10, üçüncü altı ay %11 dördüncü altı ay %10 ve sosyal yardımlara % 20 zam yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen toplu sözleşme imza törenine Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürleri, Sendika temsilcileri ve Belediye işçileri katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Duruay; 'Ben herkesi mesai arkadaşı olarak gördüm Değerli çalışma arkadaşlarım, İşçinin hakkı emeği kesinlikle ödenmez. Biz işçi kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını fazlasıyla almaları için Belediye imkânları doğrultusunda bu sözleşmeyi hazırladık.

Yeni sözleşmemiz ile birlikte işçi arkadaşlarımıza Birinci altı ay %11, ikinci altı ay %10, üçüncü altı ay %11, dördüncü altı ay %10 olarak zam yaptık. Birde bunların yanında sosyal yardımlarımıza %20 zam yaptık.İşçi Kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Belediye Başkanı Duruay'a Belediye işçilerine yapmış olduğu zamdan dolayı hediye verdi. Sözleşmenin ardından İşçiler ile fotoğraf çektirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:58 Kaynak: Bültenler

İşçi, Gölbaşı Belediyesi, Güncel
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