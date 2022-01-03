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Gölbaşı Belediyesi çocuklar için trafik eğitimi parkı yapıyor - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi çocuklar için trafik eğitimi parkı yapıyor

03.01.2022 11:25
Gölbaşı Belediyesi çocuklar için trafik eğitimi parkı yapıyor

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, çocukların erken yaşta trafik eğitimi alarak bilinç kazanmalarını sağlayacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesinin çalışmalarına başladı.

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, çocukların erken yaşta trafik eğitimi alarak bilinç kazanmalarını sağlayacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesinin çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eymir Mahallesi'nde 6 bin 100 metrekare üzerine kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, çocuklara trafik eğitiminin yanı sıra AFAD ve ilkyardım eğitimi verecek şekilde tasarlandı.

Proje kapsamında oluşturulan alanda 3 derslikli eğitim binası, 10 özel yapım akülü eğitim aracı, AFAD binası, ilkyardım binası, amfi, gözetleme kulesi, 6 dekor bina, üst geçit, tam otomatik sinyalizasyon sistemi, tren istasyonu ve tren yolunun yanı sıra 3-12 yaş trafik eğitim pisti bulunuyor.

Bisiklet yolları ile küçük şehir merkezi şeklinde tasarlanan Çocuk Trafik Parkı, 18 yaş grubuna kadar hitap edebilecek trafik eğitim kompleksi olarak Gölbaşılılar ile buluşacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, miniklerin eğlenirken öğrenmesini sağlayacak Çocuk Trafik Parkı ile geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan trafik kazalarının çoğunun bilinçsiz araç kullanımından kaynaklandığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Bizler evlatlarımızı bu bilinçsizlikle yetiştirmek istemiyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak oluşturduğumuz Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile Gölbaşılı yavrularımızın erken yaşta trafik eğitimi almasını ve kendilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Hem bir baba hem de bir Belediye Başkanı olarak evlatlarımızın güvenliğine çok büyük önem veriyorum. Burada alacakları eğitimlerin, hayatları boyunca onlara ve etraflarındakilere büyük katkıları olacağına eminim. İlkyardım ve AFAD eğitimi ile acil durumlarda nasıl davranacağını bilen, farkındalık sahibi çocuklar yetiştirecek olmaktan dolayı çok mutluyuz."

Şimşek, Çocuk Trafik Eğitim Parkı çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini, parkın en kısa sürede hizmete açılacağını aktardı.

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Gölbaşı Belediyesi, Ankara, Çocuk, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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