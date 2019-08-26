Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyesi çözüm masası göz dolduruyor
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Gölbaşı Belediyesi çözüm masası göz dolduruyor

1 saat önce

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Çözüm Masası, Vatandaşların Şikâyet ve İsteklerine Hızlı Çözüm Üretiyor.

Gölbaşı Belediyesi çözüm masası göz dolduruyor, System.String[]

Vatandaşların her türlü öneri, şikâyet ve problemlerine anında cevap verebilecek donanıma sahip Çözüm Masası, vatandaşa bir telefon kadar yakın olduğunu ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Vatandaşlarımızın zaman kaybını önleyerek yerel yönetimle kaynaşmasını, daha kolay ve daha iyi hizmet almasını sağlamak amacıyla seçim sürecindeki vaatlerimizden olan çözüm masası projesini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çözüm masasına gelen sorunlar, görevlilerimiz tarafından ilgili birimlere aktarılıp, süreç takip edilerek, vatandaşa dönüş yapıyor. Vatandaşlarla belediye arasında köprü görevi gören çözüm masamız, bir buçuk aylık süreçte yüzlerce şikâyet ve talep aldı. Çözüm masamızın modernize etmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız her türlü şikâyet ve dileklerini çözüm masamıza iletebilir" dedi.

İskender Yıldırım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:32 Kaynak: Bültenler
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