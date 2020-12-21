Gölbaşı Belediyesi dört futbol sahasının yapımını tamamladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı'nın farklı mahallelerinde yapılması planlanan 8 halı sahadan 4'ünün bitirildiğini bildirdi.

Şimşek, Gölbaşı'nda gençleri spora alıştırmak, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla farklı mahallelerde halı saha yapımına başladıklarını hatırlattı.

Geleceğin sporcularını yetiştirme noktasındaki adımları attıklarını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

" Hacılar, Yavrucuk, Taşpınar, İkizce mahallelerimizde inşa edilen dört futbol sahamızın yapımını tamamladık. Karagedik, Bağiçi, Çimşit ve Emirler mahallelerinde yapılacak halı sahalarımız ile ilgili çalışmalarımızı da bu ayın sonunda tamamlayacağız. Projelerimizi en yakın zamanda vatandaşlarımız ile buluşturacağız. Altyapımızı güçlendirerek, başarılı ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak sporcular yetiştirmek en büyük gayemiz."