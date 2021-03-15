Gölbaşı Belediyesi Eğitim Kurslarının startını verdi - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi Eğitim Kurslarının startını verdi

15.03.2021 14:30
Gölbaşı Belediyesi Eğitim Kurslarının startını verdi, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde verdiği kurslar ile hem sanata yolculuk yaptırırken hem de alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler ile meslek kazandırıyor.

Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde verdiği kurslar ile hem sanata yolculuk yaptırırken hem de alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler ile meslek kazandırıyor.

Verilen kurslar ile 7'den 70'e her yaştan vatandaşı eğlendirirken eğiteceklerinin müjdesini veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek " Bağlama, gitar, keman, bale, piyano, tiyatro, ney, şan, resim, nakış, taş bebek, kumlama, yumurta oyma sanatı, seğmen branşlarında kurslar vereceğiz. Mesleki kurslarımıza 14 yaş üzeri herkes başvurabilecek. Bale için 4 yaş itibarı ile, enstrümanlar için ise 10 yaş üzeri kayıt alacağız. Verilen eğitimler sayesinde yeteneklerini yansıtan kursiyerler, ney üflemenin tüm inceliklerinden, bağlama, keman, piyano ve sazın eşsiz nağmelerine yolculuk yapabilecek aynı zamanda şan dersleri ile seslerini eğitebilecekler. Bütün tekniklerin öğretildiği kurslarımız ücretsiz olacak. Sizlerde başvurularınızı online olarak veya Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ne gelerek yapabilirsiniz" dedi.

Geleceğin sanatçıları yetişecek

"Kursiyerlerimiz el sanatları ve görsel sanatları da yine Zübeyde Hanım Merkezi'nde geliştirebilecekler" açıklamasında bulunan Başkan Şimşek: "Tiyatrodan baleye, nakış işlerinden yumurta oyma sanatı ve taş bebek yapımına kadar kurslarımız aralıksız devam edecek. Kurslarımızda üretken, sanatkar bireyler yetiştireceğiz. Kursiyerlerimiz boş zamanlarını daha güzel ve verimli bir şekilde değerlendirirken, katılım belgelerine de sahip olacaklar. İyi bir fırsat sunan kurslarımıza herkesin katılımını bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Ramazan Şimşek, koronavirüs salgını sebebiyle dersliklerde verilecek olan eğitimin 10 kişiyi aşmayacağını da sözlerine ekledi. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi Eğitim Kurslarının startını verdi
Gölbaşı Belediyesi Eğitim Kurslarının startını verdi
Gölbaşı Belediyesi Eğitim Kurslarının startını verdi

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Bağlama, Bale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi Eğitim Kurslarının startını verdi - Son Dakika


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