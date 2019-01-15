Gölbaşı Belediyesi Ekipleri Karla Mücadelesini Sürdürüyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



Vatandaşların yolları daha rahat kullana bilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren



Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "Belediyemiz ekipleri, kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerdeki yollarda ve şehir merkezinde trafikte aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Meteorolojiden daha önceden aldığımız hava tahminleriyle birlikte ekiplerimiz önceden tedbirlerini alıyorlar. Amacımız burada vatandaşlarımızın kazasız bir şekilde ulaşımlarını sağlamak. Bizler ekiplerimizle birlikte bu sıkıntıyı gidermek adına aralıksız bir şekilde çalışıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Her gece ekiplerimiz nöbetçi olarak kalıyor zaten. Şu anda ilçe genelinde yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla birlikte herhangi bir kapalı yolumuz yok. İnşallah kapalı yol bırakmadan vatandaşlarımızın ulaşımını rahat bir şekilde sağlarız" diye konuştu. - ADIYAMAN

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